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Компани: для «Барселоны» важно, что Ямаль может потенциально заменить Месси

Компани: для «Барселоны» важно, что Ямаль может потенциально заменить Месси
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о 17-летнем крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале в преддверии очного матча команд в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 23 октября.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Барселоны» особенно важно, что у них есть кто-то [Ямаль], кто потенциально может заменить такого игрока, как Месси, после его ухода из клуба. Это уникально и является заслугой «Ла Масии». Но для нас главное — это вся команда «Барсы», а не только один игрок», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

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