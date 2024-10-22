Компани: для «Барселоны» важно, что Ямаль может потенциально заменить Месси

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о 17-летнем крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале в преддверии очного матча команд в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 23 октября.

«Для «Барселоны» особенно важно, что у них есть кто-то [Ямаль], кто потенциально может заменить такого игрока, как Месси, после его ухода из клуба. Это уникально и является заслугой «Ла Масии». Но для нас главное — это вся команда «Барсы», а не только один игрок», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице: