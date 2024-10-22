Губерниев ответил Карпину на его критику футбольных комментаторов

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина относительно работы футбольных комментаторов. Ранее Карпин заявил, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.

«Я хочу поддержать комментаторов футбольных. Они есть и замечательные, как и в любой профессии. Но к нам ко всем критика отчасти справедлива. Мы должны становиться лучше.

Но вот был случай, когда коллега Аршавин сидел в студии с Талалаевым и сказал одному комментатору футбольному: «Мы-то с Андреем играли, а ты где играл?». Это было весело и смешно. Но необязательно было где-то играть для того, чтобы хорошо комментировать футбол, вспомним хотя бы незабвенного Васю Уткина.

Карпину пожелаю всё-таки иногда снисходительно относиться к моим футбольным коллегам», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер уже работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.