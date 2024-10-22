Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Монако» разгромил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов. Головин вышел на поле после перерыва

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

У «Монако» забили Такуми Минамино (дубль), Брил Эмболо, Уилфрид Синго и Магнес Аклиуш. Сербы ответили точным ударом Шерифа Ндиайе с пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле сразу после перерыва и не отметился результативными действиями.

«Монако» набрал семь очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Црвена Звезда» с нулём очков находится на 34-й строчке.