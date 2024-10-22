«Монако» разгромил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов. Головин вышел на поле после перерыва
Поделиться
Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
5 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Минамино – 20' 1:1 Ндиайе – 27' 2:1 Эмболо – 45+4' 3:1 Синго – 54' 4:1 Минамино – 70' 5:1 Аклиуш – 90+7'
У «Монако» забили Такуми Минамино (дубль), Брил Эмболо, Уилфрид Синго и Магнес Аклиуш. Сербы ответили точным ударом Шерифа Ндиайе с пенальти.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле сразу после перерыва и не отметился результативными действиями.
«Монако» набрал семь очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Црвена Звезда» с нулём очков находится на 34-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2024
-
22:07
-
21:56
-
21:52
-
21:46
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:18
-
21:11
-
21:10
-
21:03
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:24
-
20:15
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:50
-
19:47