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«Монако» — «Црвена Звезда»: Минамино оформил дубль и довёл дело до разгрома

«Монако» — «Црвена Звезда»: Минамино оформил дубль и довёл дело до разгрома
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В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Монако» и сербская «Црвена Звезда». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. На момент выхода новости счёт 4:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
5 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Минамино – 20'     1:1 Ндиайе – 27'     2:1 Эмболо – 45+4'     3:1 Синго – 54'     4:1 Минамино – 70'     5:1 Аклиуш – 90+7'    

Такуми Минамино на 70-й минуте оформил дубль и довёл дело до разгрома.

После двух сыгранных туров «Монако» набрал четыре очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Црвена Звезда» с нулём очков находится на 33-й строчке.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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