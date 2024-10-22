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Киммих не исключил, что может перейти в «Барселону»

Киммих не исключил, что может перейти в «Барселону»
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал слухи о потенциальном переходе в «Барселону», о чём активно пишут СМИ в последние месяцы.

«Я не думаю об этом. Но никогда ничего не следует исключать: ни в жизни, ни в футболе», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее появлялась информация, что 29-летний футболист может присоединиться к каталонскому клубу грядущим летом, когда у него закончится контракт с «Баварией».

В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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