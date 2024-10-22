Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Ахмат»: армейцы вышли вперёд на 34-й минуте

ЦСКА — «Ахмат»: армейцы вышли вперёд на 34-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды из группы C играют на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Матч начался в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

На 34-й минуте отличился нападающий ЦСКА Секу Койта, послав мяч в сетку ворот дальним ударом после паса полузащитника Миралема Пьянича.

В матче этих команд в рамках 3-го тура победу одержали футболисты ЦСКА (2:0).

После пяти сыгранных туров ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ахмат» с девятью очками идёт на второй строчке. Также в группе А выступают «Краснодар» (девять очков) и «Пари НН» (одно очко).

Материалы по теме
ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка России 22 октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android