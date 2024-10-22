Защитник «Спартака» Денисов прокомментировал победу над «Динамо» Мх в Кубке России

Защитник «Спартака» Даниил Денисов оценил результат матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Настраивались на матч, как обычно. Мы хотели выиграть, получить удовольствие от игры. Понимали, что в Махачкале будет много борьбы. Тяжёлая игра — на такую мы и настраивались. Получаешь удовольствие от игры, когда выигрываешь единоборства и имеешь много моментов в атаке. У нас были моменты, но могли забивать больше. Хотелось победить команду, которую в этом сезоне мы не обыгрывали», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 37-й минуте защитник махачкалинской команды Илья Кирш получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 49-й минуте полузащитник Даниил Зорин вывел красно-белых вперёд. На 85-й минуте Зорин получил красную карточку.