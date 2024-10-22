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Защитник «Спартака» Денисов прокомментировал победу над «Динамо» Мх в Кубке России

Защитник «Спартака» Денисов прокомментировал победу над «Динамо» Мх в Кубке России
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов оценил результат матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

«Настраивались на матч, как обычно. Мы хотели выиграть, получить удовольствие от игры. Понимали, что в Махачкале будет много борьбы. Тяжёлая игра — на такую мы и настраивались. Получаешь удовольствие от игры, когда выигрываешь единоборства и имеешь много моментов в атаке. У нас были моменты, но могли забивать больше. Хотелось победить команду, которую в этом сезоне мы не обыгрывали», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 37-й минуте защитник махачкалинской команды Илья Кирш получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 49-й минуте полузащитник Даниил Зорин вывел красно-белых вперёд. На 85-й минуте Зорин получил красную карточку.

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