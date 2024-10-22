Миралем Пьянич отметился первым результативным действием за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич отдал голевой пас в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом». Таким образом, Пьянич отметился первым результативным действием за ЦСКА. На момент написания новости счёт в матче – 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте отличился нападающий ЦСКА Секу Койта, послав мяч в сетку ворот дальним ударом после паса Пьянича.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.