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Милан — Брюгге, результат матча 22 октября 2024, счет 3:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Милан» в большинстве обыграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Милан» и «Брюгге». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Матч закончился победой итальянского клуба со счётом 4:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
3 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Пулишич – 34'     1:1 Саббе – 51'     2:1 Рейндерс – 61'     3:1 Рейндерс – 71'    
Удаления: нет / Оньедика – 40'

На 34-й минуте нападающий «Милана» Кристиан Пулишич открыл счёт во встрече. На 51-й минуте защитник гостей Кириани Саббе восстановил равновесие. На 40-й минуте полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика получил красную карточку. На 61-й минуте полузащитник Тейани Рейндерс вновь вывел «Милан» вперёд. На 71-й минуте Рейндерс оформил дубль.

После трёх сыгранных матчей «Милан» набрал ни три очка и расположился на 18-м месте в турнирной таблице. «Брюгге» с тремя очками находится на 24-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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