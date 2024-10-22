Денис Глушаков: организовал бы прощальный матч и позвал бы на него Промеса

Бывший футболист «Химок» и «Спартака» Денис Глушаков поразмышлял о том, как бы он хотел завершить свою карьеру.

— Ваша идея со сбором фанатов у гладиатора еще в силе?

— Это была шутка, но может быть. У меня спонтанно появляются такие идеи. Чемпионство выиграли, вышли и собрали народ.

— Позовете на него кого-то из «Спартака»?

— Всех. Почему нет? Возможно, закончу раньше матча со «Спартаком». Пока это только идея. У меня спросили: хотел бы я? Я, конечно, этого хочу. Даже матч организовал бы.



— Квинси Промес примет в нем участие? Говорили, что еще обязательно с ним сыграете.

— Да, это будет последний матч для меня и для него (смеется), — приводит слова Глушакова Sport24.

Напомним, ранее Денис Глушаков присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Дениса с «Химками» продолжает действовать. Ожидается, что после завершения текущего сезона Глушакова закончит профессиональную карьеру.