Денис Глушаков: организовал бы прощальный матч и позвал бы на него Промеса

Бывший футболист «Химок» и «Спартака» Денис Глушаков поразмышлял о том, как бы он хотел завершить свою карьеру.
— Ваша идея со сбором фанатов у гладиатора еще в силе?
— Это была шутка, но может быть. У меня спонтанно появляются такие идеи. Чемпионство выиграли, вышли и собрали народ.
— Позовете на него кого-то из «Спартака»?
— Всех. Почему нет? Возможно, закончу раньше матча со «Спартаком». Пока это только идея. У меня спросили: хотел бы я? Я, конечно, этого хочу. Даже матч организовал бы.
— Квинси Промес примет в нем участие? Говорили, что еще обязательно с ним сыграете.
— Да, это будет последний матч для меня и для него (смеется), — приводит слова Глушакова Sport24.
Напомним, ранее Денис Глушаков присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Дениса с «Химками» продолжает действовать. Ожидается, что после завершения текущего сезона Глушакова закончит профессиональную карьеру.