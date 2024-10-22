Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в матче 3-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором саудовский клуб обыграл иранский «Эстегляль» со счётом 1:0.

«Важная победа! Давайте продолжать, «Аль-Наср», — написал португальский футболист в своём аккаунте в социальной сети.

39-летний футболист вышел на поле с первых минут и провёл весь матч.

Единственный гол во встрече на 81-й минуте забил центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт. После трёх туров в зоне Запад саудовский клуб набрал семь очков и занимает четвёртое место.

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