«Игра была непростая». Ерохин — о матче «Зенита» и «Факела» в Кубке России

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Факелом» (1:0).

«Игра непростая была, в первые минуты пришлось приспосабливаться к полю — нечасто на искусственном газоне играем, поэтому не всегда получался контроль мяча. Но тем не менее, несмотря на то, что уже заняли первое место в группе, хотели победить, постарались это сделать и заработали три очка», — приводит слова Ерохина пресс-служба клуба.

Полузащитник гостей Александр Ерохин на 44-й минуте открыл счёт в матче. Этот гол стал единственным в игре.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.