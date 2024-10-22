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«Игра была непростая». Ерохин — о матче «Зенита» и «Факела» в Кубке России

«Игра была непростая». Ерохин — о матче «Зенита» и «Факела» в Кубке России
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Факелом» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 44'    

«Игра непростая была, в первые минуты пришлось приспосабливаться к полю — нечасто на искусственном газоне играем, поэтому не всегда получался контроль мяча. Но тем не менее, несмотря на то, что уже заняли первое место в группе, хотели победить, постарались это сделать и заработали три очка», — приводит слова Ерохина пресс-служба клуба.

Полузащитник гостей Александр Ерохин на 44-й минуте открыл счёт в матче. Этот гол стал единственным в игре.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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