Бывший футболист «Рубина» Харламов рассказал об участии в договорных матчах

Экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов поделился своим мнением относительно собственного участия в договорных матчах.

— В одном из своих интервью вы признались, что участвовали в двух договорных матчах. Хоть раз жалели об этих словах?

— Ни разу, но много раз возвращался для себя к этому высказыванию. Я сказал, как есть. Глупо отрицать, что договорные матчи были, есть и будут. Если бы сказал, что за свою карьеру я ни разу в этом не участвовал, выглядело бы так — мол, вы все говнюки, а я хороший. Так же не может быть.

Я всегда считал себя неотъемлемой частью своего родного «Рубина». Каждый спортсмен оказывается в подобных щепетильных ситуациях, когда не всё зависит от тебя. И вот эти дела, которые мы сейчас обсуждаем, я делал исключительно в интересах клуба, — приводит слова Харламова Sport24.

Сергей Харламов был приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд обвинил Харламова по делу компании «Рост» в соучастии, организации преступного сообщества и мошенничестве. Финансовая пирамида «Рост» имела 40 офисов в 23 городах России, давая «возможность выгодно разместить денежные средства и приумножить их с помощью различных программ и акций». Зимой 2022 года Харламов вышел из колонии в порядке условно-досрочного освобождения.

В 2004 году 31-летний Харламов завершил карьеру из-за разногласий с главным тренером казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым. У футболиста оставалось ещё два года по контракту, но он так и не смог найти общий язык с тренером.