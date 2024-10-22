Бывший футболист «Рубина» рассказал, как потерял около 100 млн рублей

Экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал, что лишился около 100 млн рублей после обвинения по делу финансовой пирамиды «Рост».

— Сколько вы потеряли как инвестор после ареста счетов «Роста»?

— Около 100 млн рублей. Определённая часть этой суммы — деньги моих родителей и знакомых, за которые я несу личную ответственность. Плюс по суду у меня были арестованы и изъяты три машины и два объекта коммерческой недвижимости. И тут вопрос — стал бы я вкладывать свои деньги и деньги близких в сомнительную компанию? Стал бы я записывать собственность на себя, если бы знал, что проворачиваю незаконные дела? Получается, я какой-то горе-мошенник (смеётся), — приводит слова Харламова Sport24.

Сергей Харламов был приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд обвинил Харламова по делу компании «Рост» в соучастии, организации преступного сообщества и мошенничестве. Финансовая пирамида «Рост» имела 40 офисов в 23 городах России, давая «возможность выгодно разместить денежные средства и приумножить их с помощью различных программ и акций». Зимой 2022 года Харламов вышел из колонии в порядке условно-досрочного освобождения.

В 2004 году 31-летний Харламов завершил карьеру из-за разногласий с главным тренером казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым. У футболиста оставалось ещё два года по контракту, но он так и не смог найти общий язык с тренером.