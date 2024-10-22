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Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»

Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»
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Ненад Сакич, который является помощником главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, высказался о победе над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче Кубка России.

«Понимали, что матч будет непростым. Играть в гостях против «Динамо» всегда непросто для любого соперника. Тем не менее ребята хорошо себя показали и добились результата.

Команда должна была отреагировать на поражение в матче с «Краснодаром». Поэтому сегодня мы довольны.

Ребята выполнили свою задачу. Необходимо было добыть результат», — сказал Сакич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» набрал 15 очков и занял первое место в группе. Красно‑белые в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся с «Ростовом».

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