Александер-Арнольд хочет стать игроком «Реала» — Браун

26-летний правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд испытывает желание присоединиться к мадридскому «Реалу». Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на экс-скаута «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» Мика Брауна.

По информации источника, вероятность перехода английского футболиста в испанский гранд крайне высока. Подчёркивается, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти хорошо знает Александер-Арнольда, поскольку ранее он работал в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: