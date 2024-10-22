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Радимов: Мостовой должен быть игроком стартового состава «Зенита»

Радимов: Мостовой должен быть игроком стартового состава «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах игрока петербуржцев Андрея Мостового, который в рамках 12-го тура оформил дубль в ворота «Акрона» (5:0).

— Видимо, он сам понял, что надо бороться за место в стартовом составе, надеюсь, ему эти два гола помогут. И я вообще считаю, что Мостовой должен быть игроком стартового состава, а не просто ротации. Но сейчас посмотрите, какая ситуация в «Зените», какая сильная конкуренция в атаке: Кассьерра, Лусиано, Соболев, Мостовой, Артур, Педро… И это все футболисты на три места в атаке.

— И Глушенков ещё!
— И Глушенков поправится. То есть здесь каждый матч надо доказывать, и если Мостовой хочет сыграть, то минимум дублем надо отмечаться в каждом матче. А потенциал у него для этого есть. Он молодец, его надо похвалить, – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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