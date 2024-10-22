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Ибрагимович прокомментировал слухи о наличии конфликта между Фонсекой и игроками

Ибрагимович прокомментировал слухи о наличии конфликта между Фонсекой и игроками
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Советник «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о недовольстве раздевалки «россонери» главным тренером команды Паулу Фонсекой.

«Фонсека должен быть самим собой. Он тренер, который делает свой выбор. Некоторые вещи должны решаться внутри [команды]. Они все взрослые люди, профессионалы, которые должны брать на себя ответственность за то, что они делают», — приводит слова Ибрагимовича журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что Ибрагимович намерен посетить тренировки команды во время паузы на матчи сборных, чтобы провести беседу с рядом игроков относительно ситуации в ней.

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