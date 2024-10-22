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Агкацев рассказал об отличии нынешнего «Краснодара» от прошлогоднего

Агкацев рассказал об отличии нынешнего «Краснодара» от прошлогоднего
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что «быки» стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

«Не знаю точно. Конечно, команда стала сильнее, немного изменилась, но со стороны виднее», — приводит слова Агкацева Metaratings.

«Краснодар» в прошлом сезоне занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» лидировали по ходу большей части сезона и боролись за победу вплоть до последнего тура чемпионата России.

В текущем сезоне «Краснодар» после 12 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Мурада Мусаева набрали 30 очков. У команды 10 побед и два поражения.

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