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«Арсенал» — «Шахтёр»: гости забили гол в свои ворота

«Арсенал» — «Шахтёр»: гости забили гол в свои ворота
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В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и «Шахтёр». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Бенуа Бастьен. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
2-й тайм
1 : 0
Шахтёр
Украина
1:0 Ризнык – 29'    

На 29-й минуте вратарь «Шахтёра» Дмитрий Ризнык забил гол в свои ворота.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов лондонский клуб обыграл «ПСЖ» со счётом 2:0. В свою очередь, «Шахтёр» уступил «Аталанте» со счётом 0:3. В следующем туре «канониры» встретятся с «Интером» (6 ноября), а «Шахтёр» сыграет с «Янг Бойз» (6 ноября).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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