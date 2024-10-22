ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды из группы C играли на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). ЦСКА одержал победу в матче со счётом 1:0.

На 34-й минуте отличился нападающий ЦСКА Секу Койта, послав мяч в сетку ворот дальним ударом после паса полузащитника Миралема Пьянича.

В матче этих команд в рамках 3-го тура победу одержали футболисты ЦСКА (2:0).

После шести сыгранных встреч ЦСКА набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ахмат» с девятью очками идёт на второй строчке. Также в группе А выступают «Краснодар» (девять очков) и «Пари НН» (одно очко), которые ещё не сыграли свой матч 6-го тура.