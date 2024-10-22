«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Кварацхелии — Tuttomercatoweb

Представители «Манчестер Юнайтед» посетили матч 8-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» обыграл «Эмполи» со счётом 1:0, с целью наблюдения за крайним нападающим неаполитанского клуба Хвичей Кварацхелией, а также за центральным защитником Алессандро Буонджорно. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, на текущий момент Кварацхелия ведёт переговоры о продлении контракта с «Наполи», заканчивающегося летом 2027 года. Однако переговорный процесс продвигается медленно, поскольку сторона грузинского футболиста запрашивает заработную плату в € 8 млн в год по новому трудовому соглашению.

Кварацхелия забил единственный мяч в игре с «Эмполи».

В нынешнем сезоне грузинский нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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