Радимов: «Акрон» получил пять, но сыграл в свой футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о смелой игре тольяттинского «Акрона», который разгромно проиграл сине-бело-голубым со счётом 0:5 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Акрон» действует со всеми командами так же, и здесь понять тренера можно. То есть мы будем действовать в этом ключе, одинаково, будем получать голы, но играть в своей манере, в свой играющий футбол. Помните, при Личке «Оренбург» проиграл «Зениту» 8:1? Они весь матч играли в открытый футбол, но получили свои восемь. Но при этом Личка пропагандировал этот футбол, и игрокам это нравилось.

То есть здесь, мне кажется, ставка именно на это — такие матчи, как с «Зенитом», в классе мы уступаем, скорее всего, проиграем, но, по крайней мере, будем играть в свой футбол и продолжать это делать с командами, которые ниже классом. И вот против тех, кто ниже классом, они и добиваются результата. В общем-то, «Акрон», я думаю, крепкая хорошая команда. А «закрываться» — это просто не в крови тренера, и тренер не хочет ронять лицо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».