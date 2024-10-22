Радимов: «Краснодар» был сильнее «Спартака» во всём

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мыслями от победы «Краснодара» над «Спартаком» (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

— Мне интересно было посмотреть в этом матче на «Краснодар». Насколько он подтвердит свои притязания не только на тройку, а на лидерство в чемпионате. И в этом я не обманулся. Слаженная, уверенная команда во всех фазах игры. Если надо, она обороняется. Если надо, она прессингует. Если надо, быстро атакует, если надо — позиционно. Плюс есть свои лидеры высокого качества, да и игроки вообще все — комплект, и скамейка хорошая у них. Одним словом — молодцы.

—Так это «Краснодар» был так хорош и не дал «Спартаку» сыграть в свой футбол, или Станкович ошибся с выбором тактики, вот эти три защитника, и все пошло не так?

— Когда ты так тактику меняешь перед таким важным матчем, сложно думать, что она будет работать как единый механизм. В этом плане, наверное, мы не знаем, как бы пошло по-другому. Я думаю, что здесь это в первую очередь было сделано с тем, чтобы сдержать Кордобу. Но «Спартак» лишился игрока в середине поле, а у «Краснодара» в середине настолько сильные игроки, что, проиграв центр, «Спартак» проиграл и матч из-за этого. Если в двух словах попробовать описать игру, то мне понравилось интервью Черникова после матча. Ему задали вопрос, в чем был «Краснодар» сильнее. В ответе Черников был очень лаконичен — во всем. Характер и желание, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».