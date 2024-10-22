«ПСЖ» не смог обыграть ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Поделиться
Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались французский «ПСЖ» и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавил Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Ланг – 34' 1:1 Хакими – 55'
В составе гостей автором единственного гола стал Ноа Ланг. Хозяева ответили точным ударом Ашрафа Хакими.
Напомним, «ПСЖ» в двух стартовых турах ЛЧ победил «Жирону» (1:0) и проиграл «Арсеналу» (0:2). ПСВ сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) и уступил «Ювентусу» (1:3).
Комментарии
- 23 октября 2024
-
00:56
-
00:48
-
00:44
-
00:31
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:20
-
00:14
-
00:13
-
00:04
- 22 октября 2024
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:50
-
23:44
-
23:38
-
23:34
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
23:22
-
23:21
-
23:21
-
23:11
-
23:03
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:32