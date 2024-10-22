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ПСЖ — ПСВ, результат матча 22 октября 2024, счёт 1:1, Лига чемпионов

«ПСЖ» не смог обыграть ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались французский «ПСЖ» и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавил Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Ланг – 34'     1:1 Хакими – 55'    

В составе гостей автором единственного гола стал Ноа Ланг. Хозяева ответили точным ударом Ашрафа Хакими.

Напомним, «ПСЖ» в двух стартовых турах ЛЧ победил «Жирону» (1:0) и проиграл «Арсеналу» (0:2). ПСВ сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) и уступил «Ювентусу» (1:3).

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