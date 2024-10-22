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Ювентус — Штутгарт, результат матча 22 октября 2024, счёт 0:1, Лига чемпионов

«Ювентус» дома проиграл «Штутгарту» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались итальянский «Ювентус» и немецкий «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Туре – 90+2'    
Удаления: Данило – 84' / нет

В составе немецкого клуба автором единственного гола стал Эль Билал Туре.

Отметим, что туринцы с 84-й минуты играли с меньшинстве из-за удаления Данило.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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