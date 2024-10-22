Антони стал объектом интереса клубов из АПЛ и Серии А — журналист Конур

Клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А проявляют интерес к 24-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация о готовности «красных дьяволов» продать бразильского футболиста за £ 40 млн (€ 47,9 млн).

В нынешнем сезоне Антони принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: