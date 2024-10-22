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Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Байно-Гиттенс — самый молодой англичанин, забивавший «Реалу» в Лиге чемпионов

Байно-Гиттенс — самый молодой англичанин, забивавший «Реалу» в Лиге чемпионов
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Отметившись голом в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», проходящим в эти минуты, крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс стал самым молодым английским футболистом, забивавшим «сливочным» в этом турнире (20 лет и 75 дней). Об этом информирует Squawka.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'    

Байно-Гиттенс забил гол на 34-й минуте встречи с «Реалом».

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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