Байно-Гиттенс — самый молодой англичанин, забивавший «Реалу» в Лиге чемпионов

Отметившись голом в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», проходящим в эти минуты, крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс стал самым молодым английским футболистом, забивавшим «сливочным» в этом турнире (20 лет и 75 дней). Об этом информирует Squawka.

Байно-Гиттенс забил гол на 34-й минуте встречи с «Реалом».

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: