«Реал» — «Боруссия» Д: Винисиус сравнял счёт, хозяева отыгрались с 0:2 за три минуты

В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 2:2.

.На 30-й минуте открыл счёт игрок дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи нападающего Серу Гирасси. На 34-й минуте удвоил преимущество «Боруссии» нападающий Джейми Байно-Гиттенс с передачи Малена.

На 60-й минуте забил защитник «Реала» Антонио Рюдигер с передачи Килиана Мбаппе. На 64-й минуте сравнял счёт нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

После двух сыгранных матчей «Реал» набрал три очка и расположился на 23-м месте в турнирной таблице. «Боруссия» Д имеет в своём активе шесть очков и находится на второй строчке.