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Защитник ЦСКА Агапов: задача команды на Кубок России — выиграть его

Защитник ЦСКА Агапов: задача команды на Кубок России — выиграть его
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Защитник ЦСКА Илья Агапов назвал цель красно-синих в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Задача ЦСКА на Кубок России — выиграть его. Завоевать его в конце сезона всегда приятно. Будем надеяться, что выиграем. Но мы не разделяем чемпионат и Кубок, все матчи важны», — передаёт слова Агапова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 22 октября, московский клуб победил «Ахмат» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Секу Койта. ЦСКА с 14 очками занял первое место в группе С.

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