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Защитник ЦСКА Агапов: без разницы, кто будет следующим соперником, хоть «Зенит»

Защитник ЦСКА Агапов: без разницы, кто будет следующим соперником, хоть «Зенит»
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Центральный защитник московского ЦСКА Илья Агапов прокомментировал победу над «Ахматом» со счётом 1:0 в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Также игрок армейцев высказался о сопернике команды в плей-офф.

«Получилась хорошая игра, много единоборств. Хорошо, что выиграли и вышли из группы с первого места. Без разницы, кто будет следующим соперником, хоть «Зенит». Конечно, хорошо, когда команда не проигрывает и имеет такую серию без поражений. Из того, что могу выделить в нашей игре — много идём вперёд, стараемся забить. Пока не знаю, в чём нужно прибавить, хорошо идёт», — передаёт слова Агапова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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