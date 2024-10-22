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Полузащитник ЦСКА Бистрович: получаю много удовольствия от игры с Пьяничем

Полузащитник ЦСКА Бистрович: получаю много удовольствия от игры с Пьяничем
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Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович заявил, что получает много удовольствия от игры с Миралемом Пьяничем.

«Получаю много удовольствия от игры в центре с Пьяничем. Все видят, что он футболист большого уровня. Думаю, он это снова покажет», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, 26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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