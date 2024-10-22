«Арсенал» победил «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов благодаря автоголу гостей

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «канониров».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте вратарь «Шахтёра» Дмитрий Ризнык забил гол в свои ворота.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов лондонский клуб обыграл «ПСЖ» со счётом 2:0. В свою очередь, «Шахтёр» уступил «Аталанте» со счётом 0:3. В следующем туре «канониры» встретятся с «Интером» (6 ноября), а «Шахтёр» сыграет с «Янг Бойз» (6 ноября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: