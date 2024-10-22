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Арсенал — Шахтёр, результат матча 22 октября 2024, счёт 1:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Арсенал» победил «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов благодаря автоголу гостей
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «канониров».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Шахтёр
Украина
1:0 Ризнык – 29'    

На 29-й минуте вратарь «Шахтёра» Дмитрий Ризнык забил гол в свои ворота.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов лондонский клуб обыграл «ПСЖ» со счётом 2:0. В свою очередь, «Шахтёр» уступил «Аталанте» со счётом 0:3. В следующем туре «канониры» встретятся с «Интером» (6 ноября), а «Шахтёр» сыграет с «Янг Бойз» (6 ноября).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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