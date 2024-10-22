Койта: очень рад своему первому голу за ЦСКА, у нас с Пьяничем отличная связка

Нападающий ЦСКА Секу Койта поделился эмоциями от дебютного гола за красно-синих, который был забит в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:0).

«Я очень рад своему первому голу. Знаю, что все его долго ждали, я в том числе. Надеюсь, это только начало. Мы сегодня выполнили основную задачу — стали первыми в группе, прошли дальше. Впереди много работы и важных матчей. Надеюсь, принесу пользу ЦСКА. Мы отрабатывали этот розыгрыш углового на тренировках. Думаю, не стоит говорить о том, какой классный футболист Пьянич. Он сделал отличную голевую передачу, хотел бы его тоже поздравить. Могу сказать, что у нас с ним получается отличная связка. Это очень важно»», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме Секу Койта: моя адаптация в ЦСКА — это всего лишь вопрос времени

Самые титулованные футбольные клубы России: