Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Штурм» и «Спортинг». Игра проходила на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте. В качестве главного арбитра встречи выступил Георгий Круашвили. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 23-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш. На 53-й минуте преимущество гостей укрепил нападающий Виктор Дьёкереш.

В следующем туре португальская команда встретится с «Манчестер Сити». Эта игра состоится 5 ноября. В свою очередь, «Штурм» проведёт матч с дортмундской «Боруссией». Эта встреча пройдёт 5 ноября.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: