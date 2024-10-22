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Штурм — Спортинг, результат матча 22 октября 2024, счёт 0:2, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

Гол Дьёкереша помог «Спортингу» обыграть «Штурм» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Штурм» и «Спортинг». Игра проходила на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте. В качестве главного арбитра встречи выступил Георгий Круашвили. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
0 : 2
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Сантуш – 23'     0:2 Дьёкереш – 53'    

На 23-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш. На 53-й минуте преимущество гостей укрепил нападающий Виктор Дьёкереш.

В следующем туре португальская команда встретится с «Манчестер Сити». Эта игра состоится 5 ноября. В свою очередь, «Штурм» проведёт матч с дортмундской «Боруссией». Эта встреча пройдёт 5 ноября.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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