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«Реал» — «Боруссия»: Васкес вывел хозяев вперёд

«Реал» — «Боруссия»: Васкес вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

.На 30-й минуте открыл счёт игрок дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи нападающего Серу Гирасси. На 34-й минуте удвоил преимущество «Боруссии» нападающий Джейми Байно-Гиттенс с передачи Малена.

На 60-й минуте забил защитник «Реала» Антонио Рюдигер с передачи Килиана Мбаппе. На 64-й минуте сравнял счёт нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Вывел хозяев вперёд защитник Лукас Васкес.

После двух сыгранных матчей «Реал» набрал три очка и расположился на 23-м месте в турнирной таблице. «Боруссия» Д имеет в своём активе шесть очков и находится на второй строчке.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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