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Нападающий ЦСКА Койта высказался о беспроигрышной серии команды

Нападающий ЦСКА Койта высказался о беспроигрышной серии команды
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Форвард московского ЦСКА Секу Койта высказался о беспроигрышной серии армейцев в нынешнем сезоне.

«Что касается нашей беспроигрышной серии, сейчас самое важное — быть сконцентрированными на нашей работе, у нас отличная команда. Сегодня был кубковый матч, теперь все наши мысли — о чемпионате. Надеюсь, там мы продолжим эту серию, победа над «Ахматом» нас только вдохновит», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке в таблице, набрав в свой актив 14 очков. В группе C также участвуют «Ахмат» (9), «Краснодар» (9), «Пари НН» (1).

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