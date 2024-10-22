Нападающий ЦСКА Койта высказался о беспроигрышной серии команды

Форвард московского ЦСКА Секу Койта высказался о беспроигрышной серии армейцев в нынешнем сезоне.

«Что касается нашей беспроигрышной серии, сейчас самое важное — быть сконцентрированными на нашей работе, у нас отличная команда. Сегодня был кубковый матч, теперь все наши мысли — о чемпионате. Надеюсь, там мы продолжим эту серию, победа над «Ахматом» нас только вдохновит», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке в таблице, набрав в свой актив 14 очков. В группе C также участвуют «Ахмат» (9), «Краснодар» (9), «Пари НН» (1).