Мадридский «Реал» разгромил «Боруссию» Д в Лиге чемпионов, проигрывая 0:2 по ходу матча

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

.На 30-й минуте открыл счёт игрок дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи нападающего Серу Гирасси. На 34-й минуте удвоил преимущество «Боруссии» нападающий Джейми Байно-Гиттенс с передачи Малена.

На 60-й минуте забил защитник «Реала» Антонио Рюдигер с передачи Килиана Мбаппе. На 64-й минуте сравнял счёт нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. В матче также отличились игроки «сливочных» Лукас Васкес, Винисиус (хет-трик).

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал шесть очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Боруссия» Д имеет в своём активе также шесть очков и находится на пятой строчке.