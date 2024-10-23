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Эвра объяснил, почему он и Фергюсон виноваты в нынешней ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Эвра объяснил, почему он и Фергюсон виноваты в нынешней ситуации в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший левый защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра объяснил разницу между игроками его поколения, которые выступали за «красных дьяволов», и нынешними футболистами манкунианцев.

«Всегда тяжело говорить о нынешнем состоянии «Манчестер Юнайтед», потому что раньше мы играли ради болельщиков, ради эмблемы, ради истории. [Сегодня] игроки постепенно утрачивают эти ценности. Виню в этом себя, сэра Алекса Фергюсона, ведь мы ушли [из футбола] слишком рано, а [нынешним] футболистам тяжело, поскольку у них нет примера для подражания», — приводит слова Эвра BBC.

Эвра выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. За этот период «красные дьяволы» пять раз выиграли чемпионат Англии.

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