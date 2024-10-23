Винисиус — о камбэке в матче ЛЧ с «Боруссией» Д: это наш турнир, хотим выиграть его вновь
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после минувшего матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:2, несмотря на то, что к перерыву проигрывали со счётом 0:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30' 0:2 Байно-Гиттенс – 34' 1:2 Рюдигер – 60' 2:2 Винисиус Жуниор – 62' 3:2 Васкес – 83' 4:2 Винисиус Жуниор – 86' 5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
«Это наше соревнование, и мы хотим выиграть его вновь. Мы верим в себя и знаем, что у себя дома мы способны на всё», — приводит слова Винисиуса El Chiringuito со ссылкой на Movistar.
Бразильский футболист отметился хет-триком в этой встрече.
В следующем туре Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с «Миланом» (5 ноября), а «Боруссия» — со «Штурмом» (5 ноября).
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