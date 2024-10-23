Винисиус — о камбэке в матче ЛЧ с «Боруссией» Д: это наш турнир, хотим выиграть его вновь

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после минувшего матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:2, несмотря на то, что к перерыву проигрывали со счётом 0:2.

«Это наше соревнование, и мы хотим выиграть его вновь. Мы верим в себя и знаем, что у себя дома мы способны на всё», — приводит слова Винисиуса El Chiringuito со ссылкой на Movistar.

Бразильский футболист отметился хет-триком в этой встрече.

В следующем туре Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с «Миланом» (5 ноября), а «Боруссия» — со «Штурмом» (5 ноября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: