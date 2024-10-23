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Винисиус — о камбэке в матче ЛЧ с «Боруссией» Д: это наш турнир, хотим выиграть его вновь

Винисиус — о камбэке в матче ЛЧ с «Боруссией» Д: это наш турнир, хотим выиграть его вновь
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после минувшего матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:2, несмотря на то, что к перерыву проигрывали со счётом 0:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Это наше соревнование, и мы хотим выиграть его вновь. Мы верим в себя и знаем, что у себя дома мы способны на всё», — приводит слова Винисиуса El Chiringuito со ссылкой на Movistar.

Бразильский футболист отметился хет-триком в этой встрече.

В следующем туре Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с «Миланом» (5 ноября), а «Боруссия» — со «Штурмом» (5 ноября).

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