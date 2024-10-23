Игрок «Краснодара» Коста назвал главную силу команды

Центральный защитник «Краснодара» Диего Коста в разговоре высказался о значимости хавбека Эдуарда Сперцяна для команды.

«Главная сила нашей команды — это единство, которое присутствует в коллективе. Но если всё-таки говорить про Сперцяна, то он — это тот игрок, который всегда выкладывается на 100 процентов на благо команды. Безусловно, у него очень большое будущее. Но нам всем сейчас нужно концентрироваться на целях клуба и продолжать работать», — приводит слова Косты Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Эдуард Сперцян провёл 18 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего футболиста с быками рассчитан до июля 2026 года.