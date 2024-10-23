«Астон Вилла» уверенно победила «Болонью» в матче Лиги чеимпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались английская «Астон Вилла» и итальянская «Болонья». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Жоау Педру Пиньейру. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:0.

На 55-й минуте счёт в матче открыл игрок «Астон Виллы» Джон Макгинн. На 64-й минуте отличился нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран с передачи Моргана Роджерса.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.