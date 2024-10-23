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«Астон Вилла» уверенно победила «Болонью» в матче Лиги чеимпионов

«Астон Вилла» уверенно победила «Болонью» в матче Лиги чеимпионов
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались английская «Астон Вилла» и итальянская «Болонья». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Жоау Педру Пиньейру. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Макгинн – 55'     2:0 Дуран – 64'    

На 55-й минуте счёт в матче открыл игрок «Астон Виллы» Джон Макгинн. На 64-й минуте отличился нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран с передачи Моргана Роджерса.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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