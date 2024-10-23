Гунько: объединение с чемпионатом Беларусью не пойдёт на пользу РПЛ

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси.

— На мой взгляд, это нам на пользу не пойдёт. Хотя не очень слежу за чемпионатом Беларуси. Давайте посмотрим на чемпиона — минское «Динамо», где был в аренде Зорин. Он привел команду к золотым медалям.

— Это говорит о низком уровне лиги?

— Это говорит о высоком потенциале Зорина как футболиста. Я видел «Динамо» в матче квалификации Лиги чемпионов с чемпионом Армении, минчане прошли, это показывает, что уровень у них неплохой. Но это одна команда, которая на данный момент может составить конкуренцию. Но сколько клубов объединять в РПЛ? Сколько команд будут представлять объединенный чемпионат в еврокубках? Возможно, мы таким образом лишим белорусов возможности играть в еврокубках на какое-то время, пока не придем в прежний режим существования. Думаю, Беларуси это не надо. Это достаточно сложный вопрос, к нему надо подходить взвешенно, – приводит слова Гунько «РБ Спорт».