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«Жирона» оказалась сильнее братиславского «Слована» в матче Лиги чемпионов

«Жирона» оказалась сильнее братиславского «Слована» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанская «Жирона» и словенский «Слован». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Хорациу Фешник. «Жирона» одержала победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
2 : 0
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Гутьеррес – 42'     2:0 Хуанпе – 73'    

Голы в матче забили защитники Мигель Гутьеррес и Хуанпе («Жирона»).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная сетка Лиги чемпионовэ
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