«Жирона» оказалась сильнее братиславского «Слована» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанская «Жирона» и словенский «Слован». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Хорациу Фешник. «Жирона» одержала победу со счётом 2:0.

Голы в матче забили защитники Мигель Гутьеррес и Хуанпе («Жирона»).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.