Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился тем, что сказал команде её главный тренер Карло Анчелотти в перерыве матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», к моменту которого «сливочные» проигрывали со счётом 0:2, но во втором тайме совершили камбэк, забив пять безответных мячей.

«Когда мы пришли в раздевалку, все были очень тихими и слушали исключительно мистера [Анчелотти]. Было сказано только одно: если мы выйдем и забьём первыми, то сможем победить [в конечном итоге]. Это мы и сделали благодаря болельщикам и команде, отдавшей все силы. Но нам необходимо совершенствоваться и играть так с самого начала, иначе мистер не выдержит!», — приводит слова Винисиуса AS со ссылкой на Movistar.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: