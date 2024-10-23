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Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти игрокам «Реала» в перерыве матча с «Боруссией» Д

Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти игрокам «Реала» в перерыве матча с «Боруссией» Д
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился тем, что сказал команде её главный тренер Карло Анчелотти в перерыве матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», к моменту которого «сливочные» проигрывали со счётом 0:2, но во втором тайме совершили камбэк, забив пять безответных мячей.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Когда мы пришли в раздевалку, все были очень тихими и слушали исключительно мистера [Анчелотти]. Было сказано только одно: если мы выйдем и забьём первыми, то сможем победить [в конечном итоге]. Это мы и сделали благодаря болельщикам и команде, отдавшей все силы. Но нам необходимо совершенствоваться и играть так с самого начала, иначе мистер не выдержит!», — приводит слова Винисиуса AS со ссылкой на Movistar.

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