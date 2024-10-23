Самарская область собирается оказать «Акрону» содействие в развитии инфраструктуры

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о взаимодействии с руководством тольяттинского «Акрона» по поводу развития клубной инфраструктуры.

«Акрон» — частный клуб, но в формате инфраструктуры правительство региона будет оказывать ему содействие. Мы обсуждаем с руководителем клуба планы, но пока о них рано говорить, они ещё в проработке», — приводит слова Федорищева «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Акрон» впервые в своей истории выступает в Российской Премьер-Лиге. При этом свои домашние матчи команда проводит в Самаре, поскольку стадионы в Тольятти и Жигулевске, где коллектив играл в прошлом сезоне в Первой лиге, не соответствуют регламенту РПЛ.