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Куртуа объяснил, почему «Реал» провёл плохой первый тайм в матче с «Боруссией» Д

Куртуа объяснил, почему «Реал» провёл плохой первый тайм в матче с «Боруссией» Д
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа объяснил, почему «сливочные» не лучшим образом провели первый тайм матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», по итогам которого они проигрывали со счётом 0:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«В первом тайме у нас не всё получилось. Мы плохо прессинговали, а они создавали слишком много опасности. «Боруссия» забила два быстрых гола ещё до перерыва.

В раздевалке мы обсуждали, что можно улучшить. Несмотря на то, что наше первое действие во втором тайме тоже было не лучшим, мы понимали, что сможем победить, если забьём первыми. После этого команда почувствовала, что может сделать гораздо больше. Во втором тайме мы лучше прессинговали, а именно с интенсивностью, достойной чемпионского матча», — приводит слова Куртуа AS со ссылкой на Movistar.

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