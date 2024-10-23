Вчера, 22 октября, состоялись девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 22 октября:

«Милан» (Италия) — «Брюгге» (Бельгия) — 3:1;

«Монако» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 5:1;

«Арсенал» (Англия) — «Шахтёр» (Украина) — 1:0;

«Астон Вилла» (Англия) — «Болонья» (Италия) — 2:0;

«Жирона» (Испания) — «Слован» (Словакия) — 2:0;

«Ювентус» (Италия) — «Штутгарт» (Германия) — 0:1;

«ПСЖ» (Франция) — ПСВ (Нидерланды) — 1:1;

«Реал» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия) — 5:2;

«Штурм» (Австрия) — «Спортинг» (Португалия) — 0:2.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.