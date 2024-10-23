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Бензема двумя словами отреагировал на перфоманс Винисиуса в матче «Реала» и «Боруссии» Д

Бензема двумя словами отреагировал на перфоманс Винисиуса в матче «Реала» и «Боруссии» Д
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Бывший нападающий мадридского «Реала», а ныне игрок «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на выступление футболиста «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Боруссией» Д (5:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Золотой мяч», — написал Бензема в одной из социальных сетей под постом Винисиуса после матча.

На 30-й минуте открыл счёт игрок дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи нападающего Серу Гирасси. На 34-й минуте удвоил преимущество «Боруссии» нападающий Джейми Байно-Гиттенс с передачи Малена.

На 60-й минуте забил защитник «Реала» Антонио Рюдигер с передачи Килиана Мбаппе. На 64-й минуте сравнял счёт нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. В оставшееся время матча отличились игроки «сливочных» Лукас Васкес, Винисиус (хет-трик).

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