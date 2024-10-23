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Бензема двумя словами отреагировал на перфоманс Винисиуса в матче «Реала» и «Боруссии» Д

Бывший нападающий мадридского «Реала», а ныне игрок «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на выступление футболиста «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Боруссией» Д (5:2).

«Золотой мяч», — написал Бензема в одной из социальных сетей под постом Винисиуса после матча.

На 30-й минуте открыл счёт игрок дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи нападающего Серу Гирасси. На 34-й минуте удвоил преимущество «Боруссии» нападающий Джейми Байно-Гиттенс с передачи Малена.

На 60-й минуте забил защитник «Реала» Антонио Рюдигер с передачи Килиана Мбаппе. На 64-й минуте сравнял счёт нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. В оставшееся время матча отличились игроки «сливочных» Лукас Васкес, Винисиус (хет-трик).