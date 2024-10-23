Анчелотти отреагировал на хет-трик Винисиуса в матче ЛЧ между «Реалом» и «Боруссией» Д

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о хет-трике бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» — 5:2.
«По моему мнению, Винисиус выиграет «Золотой мяч». Он получит награду. Дело не в сегодняшнем матче… Важно то, что он сделал в прошлом сезоне. Сегодняшний хет-трик может помочь ему в борьбе за следующий «Золотой мяч», — приводит слова Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, «сливочные» проигрывали со счётом 0:2 к перерыву игры, но во втором тайме совершили камбэк, забив пять безответных мячей. После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал шесть очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Боруссия» Д имеет в своём активе также шесть очков и находится на пятой строчке.
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